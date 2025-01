Polityk Trumpa wścieka się na Apple'a. Nie podobają mu się nazwy geograficzne w Mapach

Akcja Crenshawa to kolejny dowód na to, że politycy coraz częściej traktują media społecznościowe jako pole do walki o atencję. Czy zmiana nazwy Zatoki Meksyku jest naprawdę kluczowym problemem? Raczej nie. Czy wzbudziła dyskusję? Na pewno. Tymczasem, dla większości użytkowników Apple Maps, nazwa zatoki prawdopodobnie pozostanie mało istotnym szczegółem na ekranie ich smartfona.