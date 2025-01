Orange postawił 200 nowych stacji bazowych w 2024 r. Ale większość z nich działa w technologii... LTE

Na koniec roku 2024 Orange miał 12 518 aktywnie działających stacji bazowych. Niedawno informowaliśmy, że Orange w samym 2024 roku uruchomił 5G w paśmie C na ponad 3000 stacji bazowych. Teraz dowiadujemy się, że w ubiegłym roku postawiono ok. 200 nowych nadajników. To nie żadna magia, a efekt ulepszania istniejącej infrastruktury.