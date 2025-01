Nowe nazwy w Mapach Google'a. Gigant był szybszy niż ustawa przewiduje

Jednak poza granicami kraju Trumpa, Mapy Google zastosują bardziej elastyczne podejście. W krajach, gdzie istnieją oficjalne, uznane nazwy dla tych miejsc, to właśnie one będą wyświetlane. W pozostałych przypadkach, gdzie nie ma jednej ustalonej nazwy, Mapy Google będą pokazywać obie wersje, zarówno amerykańską, jak i alternatywną, którą znaliśmy do tej pory.