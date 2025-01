Nieskończona ilość miejsca na konsoli. To koniec żonglowania grami

Po latach żonglowania grami, usuwania jednych tytułów, by zrobić miejsce na inne, i ciągłego przeliczania gigabajtów, Microsoft w końcu wysłuchał graczy i uwolnił nas od limitu na zewnętrznych dyskach. To fantastyczna wiadomość dla wszystkich posiadaczy Xbox Series X/S, którzy cenią sobie wygodę i nieograniczony dostęp do swojej biblioteki gier. Możliwość podpięcia monstrualnych dysków i archiwizowania setek tytułów to spełnienie marzeń każdego konsolowego entuzjasty. Minus? I tak pewnie będziesz potrzebował dostępu do internetu, aby zagrać w "swoje" tytuły.