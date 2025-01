Możesz mieć przy biurku fotel jak w aucie. W zimie podgrzeje siedzenie, w lecie zmieni funkcję

CES 2025 to nie tylko czas premier najnowszych produktów, które trafią do nas lada chwila, ale również okazja do zaprezentowania innowacyjnych konceptów, które mogą zrewolucjonizować przyszłość technologii i gier. W tym roku nie brakowało pomysłów - od nietypowych pojazdów, jak połączenie tuk-tuka z polskim maluchem i helikopterem, po rozwiązania prezentowane przez startupy, które zachęcają do inwestycji.