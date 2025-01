Szokujące wyniki śledztwa New York Times. Skasujesz dziecku Instagrama

The New York Times przeprowadził swoje śledztwo na anglojęzycznej próbie użytkowników i influencerów dziecięcych. Dziennikarze nie mają danych dotyczących innych krajów, w tym europejskich. Nie ma jednak żadnego powodu by przypuszczać, że świat polskich dziecięcych influencerów znacząco różni się od tego amerykańskiego. Biznes kwitnie na całego, co łatwo dostrzec za sprawą sponsorowanych przez partnerów Rolek i Relacji od aktywnych na Instagramie rodziców. Zapewne równie kiepsko wydedukowanych w kwestii zagrożeń ze strony przestępców seksualnych, co ich amerykańscy odpowiednicy.