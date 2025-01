Zabij trzy demony, by potwierdzić, że jesteś człowiekiem. Oto Doom w CAPTCH-y

"Czy to może odpalić Dooma" - to jeden z najbardziej kultowych memów wśród graczy, polegający na popychaniu możliwości oprogramowania i sprzętu do granic możliwości poprzez uruchamianie gry Doom na urządzeniach, na których działanie jakiejkolwiek gry było średnio zamierzone. Stąd powstał Doom na mikrofalówce, bieżni do biegania, iPodzie czy maszynie do sprawdzania ważności biletów.