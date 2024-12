Superkomputer w akcji. Oto największa symulacja wszechświata w historii

Wszechświat składa się z dwóch komponentów: ciemnej materii, która, o ile nam wiadomo, oddziałuje jedynie grawitacyjnie, oraz konwencjonalnej materii, czyli materii atomowej. Więc jeśli chcemy wiedzieć, co dzieje się we wszechświecie, musimy symulować obie te rzeczy: grawitację, a także całą inną fizykę, w tym gorący gaz, oraz powstawanie gwiazd, czarnych dziur i galaktyk. Te symulacje to to, co nazywamy symulacjami kosmologicznej hydrodynamiki