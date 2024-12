Kradzież danych na lotnisku Chopina. Służby w akcji

Zapewne przestraszyliście się tak samo jak ja, gdy miesiąc temu przeczytaliście, że na lotnisku Chopina eksplodowała walizka z materiałem biologicznym. Zanim kliknęliście w artykuł widzieliście oczami wyobraźni rannych, zabitych, kto grał w Call of Duty: Modern Warfare 2, ten od razu pomyślał sobie o pewnej misji, jednym słowem spodziewaliście się tragedii. Tymczasem okazało się, że to był news rodem z Radia Erewań. Owszem walizka wybuchła, ale nie zawierała materiałów wybuchowych, tylko pojemnik z suchym lodem, który się rozszczelnił. Przewoził go egipski naukowiec, który nie zgłosił suchego lodu podczas odprawy, a co powinien był zrobić. Walizka wybuchła na półce w sortowni, nikomu nic się nie stało, a ten materiał biologiczny, który został uwolniony, to próbki z komórkami płuc chomika.