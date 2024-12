Uważaj, co skanujesz smartfonem na parkingach. Możesz wdepnąć na minę

Dlatego gdy kod QR przyklejony na parkometrze wygląda podejrzanie, lepiej go nie skanować. Jeśli to zrobimy, możemy otworzyć furtkę oszustom, która umożliwi wyczyszczenie naszego konta bankowe. Ogólne zasada jest taka, że nie powinno się skanować żadnych podejrzanych QR. Co się stanie, gdy zdarzy się nam zeskanować taki kod? W większości przypadków samo skanowanie nie powinno prowadzić do poważnych konsekwencji. Ale tylko dopóki nie wprowadzimy danych naszej karty na podejrzaną stronę internetową.