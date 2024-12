Finał Black Weeks w Allegro. Te produkty kupisz z megarabatami

Black Friday, Black Friday i po Black Friday. Ale nie po Black Weeks, bowiem Allegro dopiero przygotowuje się do zakończenia swojej listopadowej akcji promocyjnej. Aż do 2 grudnia do godziny 23:59 potrwają okazje Black Weeks na Allegro. A wśród nich znajdziemy nie tylko to czego przez minione dni nie wyprzedało się do zera, ale także garść całkowicie nowych ofert.



Tradycyjnie już przeszukaliśmy kategorię Elektronika i jej pokrewne kategorie w poszukiwaniu ofert. Znaleźliśmy coś dla entuzjastów Apple'a, coś dla osób poszukujących sprzętu do domu, nowego smartfona, a także kilka pomysłów na prezent.