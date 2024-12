Czy masz Pegasusa w telefonie? Sprawdź to za 5 zł

I co? Analiza miała trwać nawet do 24 godzin, ale odpowiedź otrzymałem praktycznie po 10 minutach. Wynik? Mój iPhone jest czysty, wykryta liczba zagrożeń to zero, nic. Przyznam: do tytułu chciałbym coś bardziej chwytliwego. Bo jakbym miał Pegasusa, to byłby szok.