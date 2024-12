Tworzyli najsłynniejszą encyklopedię na świecie. Dziś sprzedają czatboty

Kilka dni temu amerykański The New York Times informował, że Britannica Group rozważa pierwszą ofertę publiczną (IPO), czyli pierwsze publiczne oferowanie akcji do sprzedaży na giełdzie. Ruch ten ma na celu pozyskanie kapitału i zwiększenie widoczności Britannica Group na rynku. Jak dużego kapitału? Według anonimowego informatora Britannica Group spodziewa się wyceny w wysokości 1 miliarda dolarów amerykańskich.