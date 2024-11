Namawiają do zakopywania zużytych gąbek. Ta nowa moda jest groźna

„Jak można wymyślić, że plastikowa gąbka pomoże środowisku?” – pyta jedna z obserwatorek profilu Miejska Partyzantka Ogrodnicza. Informacja rozsiewana przez „poradnikowe” konto nie załącza żadnych źródeł. W sieci faktycznie można natknąć się na ten trik. Portale sugerują, że umieszczenie gąbki do mycia naczyń na dnie doniczki sprawi, że w razie przelania gąbka pochłonie nadmiar wody. Z kolei gdy tej zabraknie, to miałby to być sekret do utrzymania wilgotności. Nie mamy jednak źródła ani żadnych dowodów na skuteczność, więc brzmi to jak miejska legenda, że sposób rzekomo działa. Nie znamy konsekwencji i w sumie to nie wiadomo, czy ktoś na serio go próbował.