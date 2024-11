TikTok kończy ze sztucznością. Już nie będziecie tacy piękni

Najbardziej znanym przykładem takiego filtra jest Bold Glamour, który nie tylko upiększa wizerunek, ale i jest nadzwyczaj inteligentny i w przeciwieństwie do innych filtrów nie znika gdy filmowana osoba znacznie obróci swoją twarz lub dynamicznie zmienia swoją mimikę. Z tego względu Bold Glamour stał się przedmiotem kontrowersji, gdyż użytkowniczki i użytkownicy TikToka mogą w prosty sposób upiększyć swój wizerunek, a sam filtr jest wizualnie trudny do wykrycia. Przez to narzędziu zarzuca się sztuczne podbijanie standardów piękna i - w efekcie - prowadzenie do problemów z samoakceptacją wśród najmłodszych użytkowników.