Pojedziesz tylko, gdy będzie zielone. Fotelik dziecięcy Thule Maple - recenzja

I w tym podstawowym scenariuszu Thule Alfi robi mniej więcej to, co konkurencja. Diabeł tkwi jednak w tym, jak to robi. Fotelik i baza od Thule mają bowiem system, który przyspiesza cały proces montażu. Przyspiesza znacząco. Cały proces polega na tym, aby położyć fotelik na bazie, a następnie ustawić go w odpowiedniej pozycji, co jest bardzo proste, bo wystarczy odpowiedni obrócić go na "talerzu" przeznaczonym do montażu. Jest to o tyle wyjątkowe, że - w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych modeli - nie trzeba niczym snajper celować w konkretne otwory. Co nawiasem mówiąc sprawia, iż wagę fotelika równoważy prosty fakt, że po prostu krócej trzyma się go w rękach w niewygodnej pozycji.