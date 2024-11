Mówią, że widelec jest wielorazowy, a po jednym użyciu nadaje się do śmietnika. Tak zalewają nas plastikiem

Od 24 maja 2023 r. obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (m.in. patyczków higienicznych, sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków mocowanych do balonów). Handel i gastronomia „pobierają opłatę za wydanie takich opakowań lub żywności lub napoju oferowanych w jednostkach handlowych i gastronomicznych na miejscu lub na wynos w takim opakowaniu”, a od 1 lipca 2024 r. muszą zapewnić opakowania alternatywne (z materiałów innych niż tworzywa sztuczne) bądź wielokrotnego użytku. Jak widać niektórzy znaleźli „sprytny” sposób, aby sobie z tym poradzić. Oby rząd faktycznie coś z tym zrobił.