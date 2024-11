Smartfony Samsunga jeszcze nigdy nie działały tak płynnie. Nadchodzi wielka aktualizacja

W materiale twórca internetowy także potwierdził płynność animacji systemowych w nakładce One UI 7.0 na innym smartfonie – Samsungu Galaxy S24 Ultra. Innymi słowy, przeciek wydaje się ukazywać prawdą, ponieważ został potwierdzony przez dwa niezależnych od siebie źródła. Zmiany w animacji co prawda nie wywracają do góry nogami sposobu korzystania z telefonu, ale One UI 7.0 w innych aspektach zapewnia duże zmiany wizualne, które razem tworzą jedną spójną całość.