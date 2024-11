Ekipa TVP zostawiła sprzęt za grubą kasę na chodniku. Ktoś go ukradł, ale Polaków uratował jeden gadżet

Pod namową funkcjonariusza mężczyzna zadzwonił do kobiety, która… powiedziała, że faktycznie znalazła walizkę i jest w jej posiadaniu. Co jednak ciekawsze, ekwipunek telewizyjny miał zostać znaleziony przez córkę kobiety na ulicy obok. Oczywiście, kłóci się to z historią dziennikarza TVP – walizka miała zniknąć w innej, nieodległej części miasta od miejsca wskazywanego przez lokalizator.