iPhone 15 dostępny w kapitalnej cenie. Taka okazja może się szybko nie powtórzyć

Faktem jest to, że pod względem suchych liczb te urządzenia miażdżą iPhone’a 15 – m.in. przez to, że podstawowy smartfon Apple’a oferuje tylko 60-hercowy ekran OLED, gdzie konkurencja w dużo tańszych modelach zapewnia panele pracujące w częstotliwości odświeżania 120 Hz. Mimo wszystko iPhone’y to przede wszystkim sztandarowe modele, które są znane z długoletniego bardzo dobrego działania i pewnego oprogramowania (z którym czasem są problemy, ale to raczej rzadkość).