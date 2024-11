Mapy Google’a z nową funkcją na iPhone'ach. Apple ugięło się pod naciskiem UE

Unia Europejska wprowadziła regulacje, które wymuszają na Apple otwarcie systemu iOS. Dzięki temu użytkownicy iPhone'ów w Europie mogą teraz pobierać aplikacje z innych sklepów niż App Store, a także usuwać preinstalowane aplikacje, takie jak Safari czy App Store. To zwiększa swobodę wyboru i może prowadzić do większej konkurencji na rynku aplikacji, co z kolei może potencjalnie obniżyć ceny i zwiększyć innowacyjność.