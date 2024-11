Szczuje miliony fanów na urzędników, których nie lubi. Elon Musk zmienia definicję nieodpowiedzialności

- To strategia mająca na celu sianie terroru i strachu wśród pracowników federalnych – jak napisał w oświadczeniu Everett Kelley, prezes American Federation of Government Employees, która reprezentuje ponad 800 tys. z 2,3 mln cywilnych pracowników federalnych. - Chodzi o to, aby wzbudzić w nich strach, że zaczną się bać zabierać głos - dodaje. Strategia przy tym wydaje się działać: jedna z urzędniczek Departamentu Energii już zdecydowała się odejść z pracy, nie mogąc poradzić sobie z inspirowaną przez Muska konkretnie przeciwko niej kampanią nienawiści w Internecie.