Zaskakujące odkrycie w pradawnym Wszechświecie. Naukowcy aż usiedli

Jest to bardzo zaskakujące, ponieważ według naszej obecnej wiedzy na temat formowania się galaktyk, takie wczesne galaktyki powinny być jeszcze mocno nieuporządkowane. Czy to oznacza, że galaktyki powstają dużo, dużo szybciej? Przecież wyliczenia mówią jasno, że to niemożliwe. A może to sam Wszechświat jest dużo starszy?