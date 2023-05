Jesteśmy gośćmi z innej galaktyki. Naukowcy mylili się co do Drogi Mlecznej

Co najciekawsze i zarazem najśmieszniejsze, nasza Ziemia i nasze Słońce położone są w Ramieniu Oriona. Jest to duża struktura, choć mniejsza od głównych ramion Galaktyki. Jeśli nie jest to główne ramię, to jak wynika z badań mogło ono powstać w wyniku zderzenia z inną galaktyką. A to mogłoby nawet oznaczać, że w Drodze Mlecznej jesteśmy gośćmi, którzy pochodzą z innej galaktyki. Na potwierdzenie tych rewelacji musimy jednak poczekać.