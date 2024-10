MSI prezentuje nowe płyty główne. Oto co mają do zaoferowania

Z kolei ACE i UNIFY-X zostały wykonane w formacie ATX (GODLIKE to jedyna propozycja EATX) i mają do dyspozycji sekcje zasilania 24 + 2 + 1 + 1 oraz 20 + 2 + 1 + 1. To równie świetne wyposażone płyty główne z bogatym zestawem złącz, wsparciem dla wielu dysków M.2 (ACE - 5, Unify-X - 6. Obie propozycje wspierają WiFi 7, Bluetooth 5.4, a także karty sieciowe o wysokiej przepustowości - w ACE jest to 10 Gb/s, z kolei Unify-X - 5 Gb/s.