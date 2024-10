Pokazali laptop, którego nie powinniśmy zobaczyć. Wygląda jak MacBook z Windowsem

Laptop działa na układzie Intel Core Ultra 7 268V opartym na architekturze Lunar Lake. Jest to układ x86, który ma przypisane 32 GB pamięci operacyjnej. To SoC, czyli System on chip, który obejmuje nie tylko jednostkę CPU, ale też GPU oraz wlutowaną pamięć operacyjną. Innymi słowy, trafia do sprzętów, które nie oferują możliwości rozbudowania pamięci w przyszłości – takie podejście do niedawna było stosowane w głównej mierze w smartfonach, natomiast jest standardem w komputerach osobistych (wystarczy spojrzeć na Apple’a).