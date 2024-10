Kupiła bilet w aplikacji i dostała mandat. Ten wyrok sądu będzie istotny dla wielu pasażerów

Kod QR wcale nie rozwiązuje najważniejszego problemu, jakim jest interpretacja czasu potrzebnego na kupno biletu czy w tym przypadku zeskanowanie znaku. W końcu dalej łatwo wyobrazić sobie przejazd zimą w godzinach szczytu. Pasażer wchodzi do pojazdu, musi się czegoś złapać, rozpiąć kurtkę, zdjąć rękawiczkę, wyjąć telefon, odpalić bilet i go zeskanować. W teorii może to ciągle zająć ok. 40 s. Co na to kontrolerzy?