iPhone telefonem dla cukrzyków. Apple testuje nową aplikację

Apple interesuje się pomiarami glukozy we krwi już od przynajmniej 2010 roku, kiedy to Steve Jobs doprowadził do zakupu startupu RareLight używającego nowatorskiego sposobu mierzenia poziomu cukru we krwi z wykorzystaniem laserów. Wtedy to koncern rozpoczął prace nad tajemniczym projektem E5 - bezinwazyjnym systemem pomiaru cukru we krwi stanowiącym część Apple Watcha.