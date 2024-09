Nawoływał do wysadzania masztów 5G. Przed policją tłumaczył się emocjami i alkoholem

Technologia 5G ma swoich zwolenników i entuzjastów, a także osoby, które z różnych powodów otwarcie sprzeciwiają się jej rozwojowi i stawianiu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania infrastruktury niezbędnej do działania sieci 5G. Tylko w 2024 r. w Polsce doszło do kilku większych protestów przeciwko 5G, w tym sławnego tarnobrzeskiego protestu, podczas którego o negatywnych skutkach działania szeroko pojętych "fal" na zdrowie człowieka mówił doktor socjologii.



Obecnie mieszkańcom z południowo-zachodniej Polski negatywnie nastawionym do 5G wyrósł nowy wróg: tymczasowe maszty postawione przez operatorów na terenach dotkniętych powodzią, gdzie woda uszkodziła infrastrukturę telekomunikacyjną. Niemal tak szybko jak pojawiły się tymczasowe maszty, pojawiły się także osoby nawołujące do pozbycia się ich.