Będę zazdrościł znajomym z MacBookami mniej. Wyszukiwarka Windows z rewelacyjną nowością

Nie wiem, czy i kiedy Microsoft rozwiąże swoją niemoc w efektywnym indeksowaniu ważnych metadanych z popularnych rodzajów plików, ale pewien użytkownik X-a zdaje się wiedzieć, na co innego można liczyć. Odnalazł bowiem w testowej wersji Windowsa (kompilacja nr 27695) ślady po nowej funkcji wyszukiwarki, którą Microsoft ewidentnie planuje. Jest związana - a jakże - ze sztuczną inteligencją, choć nie jest to kontrowersyjne Recall. I jeszcze nie uciekajcie po przeczytaniu, że to AI. Bo akurat to, co planuje Microsoft, brzmi bardzo użytecznie.