Takie AI to ja rozumiem. Ta pralkosuszarka pozwoli mi zaoszczędzić kupę siana

Samsung Bespoke AI Laundry Combo wykorzystuje technologię AI Wash & Dry, która może znacząco ułatwić życie. Za sprawą wbudowanych czujników urządzenie jest w stanie automatycznie dostosować parametry prania i suszenia do rodzaju i wagi załadunku. Oznacza to, że nie trzeba już ręcznie wybierać odpowiednich ustawień - pralka sama zdecyduje, ile wody, detergentu i czasu potrzebuje, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. To nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia, że ubrania są traktowane z należytą delikatnością, co przedłuża ich żywotność.