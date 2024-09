Twoje następne słuchawki muszą być ładne. Oto sprzęty, które dobrze grają i jeszcze lepiej się prezentują

Jeśli ktoś myśli, że etui to etui – ma służyć do przechowywania i ładowania słuchawek - to Sudio udowadnia, że nawet takie elementy da się ciekawie zaprojektować, by były czymś więcej niż tylko klasycznym „jajkiem”. Po zapoznaniu się z opakowaniami na słuchawki nie wiem, co bardziej zwraca uwagę: czy są to te delikatne zaokrąglenia, czy może kolory. Jedno wiem za na pewno – chce się na nie patrzeć. A potem dotykać.