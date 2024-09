Koreańska potęga telewizyjna zagrożona. Oddali LCD Chińczykom

Należy przy tym pamiętać, że Chiny nie zadowolą się mianem potęgi wśród producentów matryc LCD. TCL CSOT prowadzi zaawansowane prace nad technologią drukowanych matryc OLED TV. Na dziś nie mają jeszcze podejścia do technologii Samsunga i LG. Jeżeli to jednak to tylko kwestia czasu - a wiele na to wskazuje - koreańska potęga telewizyjna zagrożona jest tym samym, czym swego czasu zagrożona była japońska.