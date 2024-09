Robot kuchenny Lidla dostępny w świetnej promocji. Musisz tylko trochę poczekać

Zestaw jest bogaty – obejmuje robota, miskę do mieszania o pojemności 4,5 l (maksymalna pojemność napełnienia to 3 l), wkład do gotowania, nasadkę do ubijania, nasadkę do gotowania na parze z pokrywą, wkład z ostrzami, szpatułkę i pokrywę z otworem do napełniania miarką. Użytkownik ma do dyspozycji 10-stopniowe ustawienie prędkości z dodatkową funkcją turbo do miksowania pulsacyjnego.