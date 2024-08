Twój pies też może być podpalaczem. Przerażające nagranie

Pies przegryzł powerbank, który pod wpływem uszkodzenia sypnął deszczem iskier. To spowodowało zapalenie się materaca, a to z kolei doprowadziło do pożaru w całym domu. Na szczęście wszystkim zwierzętom - dwóm psom (w tym sprawcy) oraz kotu udało się uciec z domu przez wejście dla czworonogów. Do zdarzenia doszło w Tulsa w Oklahomie w USA.