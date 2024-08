Twój telefon będzie szybszy. Google przyśpieszy go za darmo

Gigant z Mountain View postanowił sięgnąć głęboko do trzewi systemu i zmodyfikować sposób, w jaki zarządza on pamięcią. Wprowadzenie obsługi pliku stronicowania pamięci o rozmiarze 16 KB to zmiana, która ma potencjał znacząco przyspieszyć działanie Androida, szczególnie na urządzeniach z dużą ilością pamięci RAM. Oczywiście, jak każda nowość, niesie ona ze sobą pewne wyzwania, ale korzyści wydają się przeważać. Czy to początek nowej ery dla Androida, ery szybkości i płynności?