Już dzisiaj na nocnym niebie wyjątkowe widowisko. Trzymajmy kciuki za pogodę

Zupełnym przypadkiem będzie to też Niebieski Księżyc, choć z ową nazwą radzimy nie łączyć nadziei na ażurową poświatę na nocnym niebie. Niebieski Księżyc to określenie używane w astronomii na drugą pełnię Księżyca, która ma miejsce w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Jest to zjawisko rzadkie, ponieważ cykl księżycowy trwa około 29,5 dnia, co oznacza, że pełnia zwykle występuje raz w miesiącu. Kiedy jednak w jednym miesiącu pojawiają się dwie pełnie, druga z nich nazywana jest Niebieskim Księżycem. Zjawisko to średnio ma miejsce raz na 2,5 roku.