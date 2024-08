Kupujesz jeden z najlepszych fotograficznych telefonów, a zegarek dostajesz w prezencie

Huawei Pura 70 Ultra to wydatek 6400 zł, Pura 70 Pro kosztuje zaś 4600 zł. Zegarek sprzedawany osobno ma wartość 900 zł. Promocja potrwa do 30 września lub wyczerpania zapasów. Obowiązuje w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, w salonach sieci Plus, w sklepie huawei.pl, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Nabywcy powyższych smartfonów na huawei.pl mogą dodatkowo liczyć na gratisową usługę ochrony ekranu na 6 miesięcy, rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera oraz zakup urządzeń w ratach 0 proc.