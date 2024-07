Nadchodzi następca hitowego smartwatcha. Huawei wejdzie z drzwiami

Według plotek smartwatch ma pracować pod kontrolą zupełnie nowego systemu operacyjnego HarmonyOS NEXT, który ma być rewolucją w urządzeniach producenta, bo to całkowite zerwanie z Androidem. Większy nacisk zostanie położony na algorytmy sztucznej inteligencji, a HarmonyOS NEXT ma oferować ekosystem, który znamy z Apple. Tylko jest problem z jego działaniem poza Chinami. Trudno mi obecnie wyobrazić sobie, że twórcy aplikacji zaczną je pisać na nowo pod system Huawei. W Chinach sytuacja ma się zupełnie inaczej, bo tam to właśnie Huawei dyktuje warunki, bo jest lokalnym hegemonem rynkowym.