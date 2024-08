Wydali miliony, skorzystały 23 osoby. Polska kolej to jednak inny stan umysłu

To jednak nie jest w tym najważniejsze, a fakt, że inwestycja miała kosztować blisko 8 mln zł. Co prawda od marca 2024 r. na tych peronach zatrzymało się aż 4 000 pociągów Kolei Wielkopolskich, ale perony świeciły istnymi pustkami. Przez kilka miesięcy z nowych peronów skorzystało zaledwie 23 pasażerów. Piotr Malepszak jasno daje do zrozumienia - uważa, że pieniądze zostały zmarnowane.