Mała polska wieś, a kościół jak z Breaking Bad. Wójt gminy tłumaczy, co się dzieje

Jak poinformował Urząd Gminy w Rzeczenicy, od kilku dni we wsi Gwieździn trwa fumigacja zabytkowego kościoła z XVIII wieku. Choć zabieg ma charakter rutynowy, to niewielka budowla zdobyła zainteresowanie tak turystów, jak i mediów. A to ze względu na konieczność pokrycia całego budynku folią, co daje mu dość komiczny wygląd.