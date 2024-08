Poddali smartfony Samsunga ekstremalnej próbie. W takich warunkach pracowały na igrzyskach

Jeszcze kilka lat temu nie było to możliwe, bo smartfony mocno odstawały jakością nagrań oraz możliwością przesytu danych. Dziś to się zmienilo. Wystarczy spojrzeć na to, że wiele twórców zastępuje kamery i aparaty… smartfonami. Samsung wykorzystał okazję – firma jest sponsorem Igrzysk Olimpijskich 2024. W wydarzeniu pojawiły się nie tylko zwykłe Galaxy S24 Ultra, ale i składane Samsungi Galaxy Z Flip 6, które służyły sportowcom do robienia zdjęć selfie.