Oto najlepszy powód do oszczędzania prądu. Warto zacząć już teraz, żeby się nie zdziwić

Do końca czerwca odbiorcy indywidualni korzystali z zamrożonej przez ustawodawcę ceny netto za sprzedaż energii w wysokości 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu). Jednak w drugiej połowie 2024 r. ta cena wzrośnie do 500 zł/MWh, niezależnie od poziomu zużycia energii. To oznacza, że na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną wpłyną zarówno koszty zakupu energii, jak i koszty jej dystrybucji (transportu).