Kiedyś była strona, a teraz trzeba angażować rodzinę, żeby się dodzwonić. Polska w pigułce

Wreszcie, sama specyfika sytuacji kole w oczy. Rozumiałabym przejście z witryny na infolinię, gdyby była to rezerwacja dotycząca spraw dotyczących przeciętnego Polaka, albo osób w podeszłym wieku, bardziej skorych do dzwonienia niż klikania. Podczas gdy cudzoziemcy przychodzący do wydziału spraw cudzoziemców ŁUW to zwykle relatywnie młodzi ludzie, którzy poradzą sobie z komputerem. I dla których to wręcz jest to wygodą, bo nie oszukujmy się, potrzebują wielu lat, by nauczyć się polskiego - w z zacisza własnego domu mogą chociaż posłużyć się tłumaczem Google.