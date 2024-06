Nowa, uznana strategia z herosami Marvela za darmo! Odbierz Marvel’s Midnight Suns

Warto zaznaczyć, że Epic Games naprawdę postarało się z najnowszą ofertą na grę za darmo. Marvel’s Midnight Suns zostało wydane pod koniec 2022 roku. Mamy więc do czynienia z produkcją bardzo świeżą, do tego niezwykle długą i rozbudowaną. Jej regularna cena to 249 zł, a na platformie Steam można ją aktualnie dorwać z wysokim rabatem 75 proc., co i tak przekłada się na zakup w wysokości 85 zł.