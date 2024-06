Kuszące promocje na sprzęt Apple'a. Grzech nie skorzystać

Jeżeli nawet to urządzenie wydaje się wam za słabe, to mam prawdziwego killera - MacBook Pro 16 z procesorem M2 Pro, 16 GB RAM i 512 GB SSD. Powiedzieć, że ten procesor potrafi wszystko, to nic nie powiedzieć. Marzy wam się montowanie filmów na laptopie? To jest jeden z najlepszych możliwych wyborów w tej kwestii.