Loewe to nie tylko telewizory. Głośna nowość dla fanów… piłki nożnej

To limitowana seria głośników wyprodukowana w Niemczech, która jest pokrywa tkaniną nazywaną przez firmę „akustyczną”. Moc tego głośnika to przy tym aż 100 W, a w środku znalazło się miejsce na pasywne radiatory i wzmacniacz klasy D. Loewe We. HEAR pro zawiera przy tym opcje korekcji dźwięku.