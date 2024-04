Wieczne źródło energii z kosmosu. Ta technologia ma zmienić życia każdego z nas

Jeśli projekt okaże się sukcesem, może to oznaczać rewolucję w energetyce. Satelita mógłby dostarczać energię do dowolnego miejsca na Ziemi, niezależnie od lokalnych warunków. Projekt brytyjskich naukowców otwiera drzwi do nowej ery w energetyce. Pozyskiwanie energii z kosmosu może stać się rozwiązaniem wielu problemów, z jakimi boryka się współczesny świat. Bez wątpienia jest to projekt, który warto śledzić z uwagą.