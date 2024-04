TikTok na ostrzu noża. Albo sprzedaż, albo ban

Od stężenia Ameryki w tym akapicie nabierzecie ochoty, żeby kupić sobie pickupa i kupować mleko w pięciolitrowych baniakach. Otóż Amerykanie mają wpisane prawo do oglądania propagandy i mają na to wyrok Sądu Najwyższego Lamont vs Postmaster General z 1965 r. W telegraficznym skrócie - amerykańska poczta zatrzymywała zagraniczne listy z komunistyczną propagandą dotyczącą wojny w Wietnamie, które były kierowane do Amerykanów, a następnie wzywała adresata do wyrażenia woli odebrania takiego listu. Jeżeli to zrobił, to list do niego trafiał, a przy okazji adresat trafiał na celownik służb. Amerykański lekarz Corliss Lamont odmówił odpowiedzi na pytanie czy chce otrzymać przesyłkę, a następnie skierował pozew do sądu, twierdząc, że pytanie poczty narusza Pierwszą i Piątą Poprawkę do konstytucji, czyli najwyższe świętości. Sąd Najwyższy przyznał mu rację i od tej chwili poczta musiała po prostu dostarczać przesyłki.