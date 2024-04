Polacy tworzą strony internetowe na potęgę. Jesteśmy w czołówce

Jeśli chodzi o to, jakie branże najchętniej posiadają własne strony WWW, to NASK postanowił podzielić zestawienie na 24 branż. Na podstawie rejestracji i liczby aktywnych stron zostały wytypowane branże, które najchętniej rejestrowały nowe strony internetowe. Największy udział w nowych witrynach była branża działalności gospodarczej związanej ze sprzętem i elektroniką – innymi słowy technologiami. Następnie były media, reklama i marketing, a trzecie miejsce zajęła branża edukacyjna. Czwarte natomiast IT – 10,06 proc.